Ferrari - Vasseur Dovevamo avere un' altra posizione in griglia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 21 aprile 2024) Il Team Principal analizza la gara delle rosse in Cina SHANGHAI (CINA) - "Non ci aspettavamo una gara del genere.fare un altro tipo di lavoro fuori dalla qualifica. Abbiamo fatto un buon lavoro con le medie, in avvio abbiamo avuto un approccio conservativo con le gomme, poi abbiamo faticat