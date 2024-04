Federico Zampaglione contro il pop da TikTok dove c’è solo la voglia di fare il balletto

(Di domenica 21 aprile 2024), frontman dei Tiromancino, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos in occasione dell’uscita del nuovo singolo ‘Puntofermo’, parla anche della sua su Perizona.it

Il cantautore, frontman dei Tiromancino, si racconta all'Adnkronos: "Dal mondo digitale sono briciole, senza live e altre attività non si campa. Sanremo? Non escludo il ritorno" Gli alti e bassi ... (sbircialanotizia)

I Tiromancino a Porto Sant’Elpidio: prima una residenza, poi la data zero del tour. Zampaglione: «La musica dal vivo è incontaminata» - Ancora qualche giorno e i Tiromancino saranno a Porto Sant’Elpidio: il prossimo 23 aprile partirà la residenza per provare il nuovo tour. Questo periodo si concluderà il 28 ...corriereadriatico

Il “milanese” Piotta canta la fratellanza: “Mia mamma era dell’Isola. Ora sono romano, in questo disco elaboro il dolore per mio fratello” - Stasera al Magnolia con ’Na notte infame, il rapper ricorda: “Sono figlio di questa città, amo ancora angoli come il Circolo nautico sui Navigli o ...milano.repubblica

Primo Maggio, fervono i preparativi: cresce l'attesa a Porto Sant'Elpidio per l’arrivo dei Tiromancino - PORTO SANT'ELPIDIO E’ già conto alla rovescia per il Primo Maggio, cinque giorni di festa dal 27 aprile alla data clou che ormai è diventata una tradizione a ...corriereadriatico