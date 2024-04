Fallout 4 | oltre 164 000 utenti contemporanei su Steam - esplode il successo grazie alla serie TV

(Di domenica 21 aprile 2024)4 ha ottenuto proprio in questi minuti un picco di giocatoridi164.000 suavvicinandosi ad Helldivers 2, uno dei giochi di maggiordi questa prima metà del 2024. Ed ovviamente questo rinnovatoottenuto dal quarto capitolo del franchise Bethesda è merito dellaTV di, con la prima stagione rilasciata in esclusiva su Amazon Prime Video e caratterizzata da otto episodi capaci di catturare immediatamente sia il pubblico che la critica specializzata. Precisiamo che al momento della stesura di questo articolo sono 164.190 i giocatori che stanno giocando contemporaneamente a4 su, avvicinandosi ad Helldivers 2 che vede invece presenti sui server ...

