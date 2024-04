Fallout 4 - le vendite aumentano del 7,500% in Europa grazie alla serie TV di Amazon

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 21 aprile 2024)4 è riuscito ad imporsi come il gioco più venduto in tuttala scorsa settimana, godendo di un aumento delledi oltre il 7,rispettosettimana precedente, ovviamenteal rilascio dellaTV di. Difatti come ricorda GamesIndustry, l’enorme aumento delledi4 è dovuto al lancio dell’apprezzata trasposizione televisiva disponibile suPrime Video (e rinnovata per la seconda stagione), oltre ai numerosi e consistenti sconti applicati da Bethesda in seguito al rilascio dello show televisivo. Aggiungiamo che anche76 ha goduto di un netto aumento delle, salendo all’ottavo posto ...