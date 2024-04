Fabio Fazio grazia la Rai dopo il caso Scurati | Nonostante la rottura faccio il tifo per lei - ma ora volti pagina – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 aprile 2024) L’epurazione di Antoniodalla Rai, almeno per una sera, è ilpolitico-mediatico che ha tenuto banco per tutto il weekend. Impossibile non arrivasse anche al tavolo della domenica sera di Che tempo che fa. Anche perché tra gli ospiti più attesi della serata condotta dac’era anche Roberto Saviano, egli stesso estromesso negli scorsi mesi dai palinsesti Rai, con un programma (Insider) bloccato prima di andare in onda a puntate già registrate. «E nel mionon ci fu la levata di scudi che s’è vista nelle scorse ore con», ricorda con un pizzico di amarezza lo scrittore napoletano. «Se vi comportate come lui, farete la sua fine», era il messaggio che già allora i vertici del governo volevano dare a tutti gli altri artisti, sostiene Saviano, secondo cui ...