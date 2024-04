F1 - Verstappen rende l’idea | La Red Bull sembrava andare sui binari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Tutto come da copione. Maxha conquistato la vittoria nel GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’alfiere della Red, dopo aver ottenuto la pole-position e la vittoria nella Sprint Race, ha completato l’opera con una prestazione senza macchia e in cui il feeling eccezionale con la RB20 si è confermato. Un successo mai in discussione quello di Max che, in un GP con due Safety Car ad azzerare i distacchi, non ha mai perso il controllo della situazione. L’olandese, quindi, ha portato a quattro i successi stagionali e a 58 quelli nella sua carriera (102 podi). Numeri importanti che vanno a rafforzare la leadership di Max e della Redin questo campionato. Alle spalle del trionfante, troviamo il britannico Lando Norris (McLaren) e l’altra Reddel ...