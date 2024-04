F1 - Sergio Perez | Sono deluso La safety car mi ha detto male e ho faticato con mescola media

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024)ha concluso il Gran Premio di Cina in terza posizione, si tratta del quarto podio della stagione del messicano, che però non è stato in grado di regalare alla Red Bull un nuovo uno-due. D’altronde, lecar (virtuali o meno) hannoa Checo, il quale ha dovuto effettuare un sorpasso in pista ai danni della Ferrari di Charles Leclerc per poter assaggiare lo champagne. Il veterano di Guadalajara non ha però avuto modo di raggiungere Lando Norris, accontentandosi appunto, di collocarsi alla sinistra del caposquadra Max Verstappen, anziché occupare l’abituale gradino intermedio del piedistallo più ambito del Circus. Queste le parole rilasciate “a caldo” ai microfoni della Fia. “un po’perché lacar è stata una ...