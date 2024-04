F1 - Perez E' mancato un po' di passo gara qui in Cina

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 21 aprile 2024) Il pilota della Red Bull si dice deluso per la Safety Car SHANGHAI () - "Sono deluso e soddisfatto al tempo stesso. Deluso per la Safety Car, ma quando sei in lotta dai primi giri la vita delle gomme diminuisce drammaticamente. Sono contento perché sono andato sul podio e, per questo, sono soddi