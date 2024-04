F1 | Gp Cina - Verstappen vince davanti a Norris e Pere - quarto Leclerc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Shanghai, 21 apr. (Adnkronos) - Torna al successo la Red Bull di Maxcon la 58esima vittoria in carriera. Il campione del mondo in carica si è imposto nel Gp dellaper la prima volta a Shanhghai,alla Mclaren di Landoe al compagno di squadra Sergioz. Ai piedi del podio le due Ferrari con ilposto di Charlese il quinto di Carlos Sainz. Sesto posto per la Mercedes di George Russell che ha preceduto l'Aston Martin di Fernando Alonso e l'altra McLaren di Oscar Piastri. Termina la gara in nona posizione la Mercedes di Lewis Hamilton mentre chiude la top ten Nico Hulkenberg.