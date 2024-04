F1 - Gp Cina | un’altra cavalcata per Verstappen e un passo indietro per le Ferrari – Il risultato della gara

(Di domenica 21 aprile 2024) Maxvince il Gran premio di2024. Il dominatoreFormula 1 con la sua Red Bull ha compiuto l’ennesimatrionfale anche sul circuito di Shanghai: nemmeno l’asfalto umido e le Safety Car hanno mai scalfito la sua leadership. Alle sue spalle un’ottima McLaren con Lando Norris e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Uninvece per le, che per la prima volta in stagione non salgono sul podio: quarto Charles Leclerc, quinto Carlos Sainz. La posizione in griglia (partivano sesto e settimo) ha complicato la prima parte di, ma poi con l’ingressoSafety Car le Rosse hanno avuto l’opportunità di giocarsi almeno il terzo posto. Questa volta però il ...

