F1 - GP Cina | ecco i risultati della gara

(Di domenica 21 aprile 2024) Da poco si è concluso il GPcon la vittoria del solito Max Verstappen che precede un super Lando Norris e Sergio Perez. Bicchiere mezzo vuoto per le Ferrari che chiudono lain quarta posizione con Charles Leclerc seguito da Carlos Sainz quinto Il GPtermina con l’ennesima vittoria di Max Verstappen, la primavinta in, che scappa subito via creando il vuoto dietro di sè. L’olandese praticamente mai inquadrato dalla regia, vince portandosi dietro un fantastico Lando Norris che guadagna la seconda posizione ai danni di Sergio Perez che va a completare il podio. Quarta posizione per Charles Leclerc che partiva dalla sesta posizione. Chiude davanti al compagno di squadra Carlos Sainz quinto. A completare poi la top-10 troviamo George ...

Lecco , 20 aprile 2024 – Buso illude il Lecco , poi Pohjanpalo e Busio lo riportano alla realtà e lo av vicina no alla serie C. Contro la terza forza del campionato, il Lecco ha giocato una signora ... (sport.quotidiano)

Omicidio a Esino Lario , piccolo paese in provincia di Lecco. Intorno alle ore 9 di mattina di domenica 21 aprile un uomo di 53 anni è stato accoltellato in strada. La vittima è Pierluigi Beghetto, ... (ilfattoquotidiano)

F1, Gp Cina, McLaren, Norris: "Pensavo di essere molto dietro alle Ferrari, mi sbagliavo" - "Sono sorpreso ma molto felice, Specie per tutta la squadra, se lo meritano, abbiamo fatto ottimi pit stop. Oggi è andata bene e non so perché, non mi aspettavo che la gara andasse come è andata". Lo ...napolimagazine

GP Cina, Ferrari in difficoltà, si tratta di un passo indietro Vasseur incredulo - Al termine del GP della Cina, Vasseur ha parlato delle difficoltà riscontrate dalla Ferrari sul passo gara e sulla gestione delle gomme ...f1ingenerale

Ferrari, in Cina è buio totale, Leclerc: “Non ce lo aspettavamo, ora…Ferrari, in Cina è buio totale, Leclerc: “Non ce lo aspettavamo, ora… - Cina amara per la Ferrari, il passo gara non premia Maranello e Leclerc non si nasconde: “Non ce lo aspettavamo, dobbiamo analizzare”. Ferrari al buio in Cina, Charles Leclerc conferma quanto pareva g ...f1ingenerale