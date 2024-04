F1 GP Cina 2024 - Sainz | Su queste piste andiamo in difficoltà Aggiornamenti necessari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) “Siamo stati particolarmente lenti nel corso di tutto il week end, ma sapevamo già dal lavoro fatto al simulatore che questa pista per la nostra macchina sarebbe stata poco favorevole”. Carlosnon appare sorpreso dopo il quinto posto ottenuto nel GP della, dietro il compagno di squadra Charles Leclerc. “Al momento sucome quelle di Melbournebene, mentre su quelle come Shanghai, con curve così lunghe,in. In quest’ultimo caso glisonoe ci aspettiamo di crescere“, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. SportFace.