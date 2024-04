F1 GP Cina 2024 - rabbia Ricciardo | Stroll dice che è colpa mia? Ero calm - ma questo mi fa incazzare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Weekend inda dimenticare per Daniel, che ha lasciato Shanghai – sede del quinto appuntamento del Mondialedi F1 – come peggio non poteva. Innanzitutto non ha potuto portare a termine la gara poiché è stato tamponato da Lancee, a causa dei danni riportati dalla sua monoposto, è stato costretto al ritiro. Come se non bastasse, è stato poi penalizzato per aver sorpassato Niko Hulkenberg in regime di Safety Car e dovrà scontare una penalità di 3 posti in griglia nella prossima gara, ami. Il pilota australiano non si è espresso sulla penalizzazione, mentre si è scagliato controai microfoni di Canal+: “Davvero sostiene che sia stato un mio errore? Mi stavoando, ma questa cosa mi fa. Quando iniziamo a ...