F1 GP Cina 2024 - Alonso | Mi sono divertit - un miracolo stare davanti a Hamilton e Piastri

(Di domenica 21 aprile 2024) “Gara molto bella, mio molto, soprattutto con l’attacco con le gomme nuove che ci hanno dato la possibilità di fare il giro più veloce in gara”. A parlare al termine del GP dellaè Fernando, settimo al traguardo sulla pista di Shanghai. “Peccato per la safety car, che è durata troppo e ha dato sollievo a chi doveva resistere con la gomma dura, ma ehi, abbiamo finito con 10 secondi dietro alla Ferrari, cose impensabili alla partenza”, ha aggiunto. “Sotto certi punti di vista è unessere settimo, cose che nonnormali perché in gara la macchina è tipo un secondo più lenta della McLaren o della Ferrari, quindi siamo molto felici”, dice l’asturiano. SportFace.

F1. GP Cina 2024, Vasseur: “Migliorata la qualifica, andrà meglio in gara. A Maranello si lavora giorno e notte per gli aggiornamenti per Imola” - Leclerc dopo la lotta con Sainz durante la sprint: «Lotta più con me che con gli altri». “Vasseur non si aspettava un tale livello di testosterone da parte dello spagnolo” Ferrari, in Cina scintille t ...informazione

Vittoria numero 58 per il campione del mondo, davanti a un brillante Norris e al solito Perez. Quarto Leclerc, quinto Sainz - Vittoria numero 58 per il campione del mondo, davanti a un brillante Norris e al solito Perez. Quarto Leclerc, quinto Sainz ...gazzetta

Classifica piloti: come cambia dopo il GP della Cina - Super quota 100 Max Verstappen con la vittoria nel GP della Cina e ovviamente continua a dominare in solitaria la classifica piloti del Mondiale di F1 2024. Sono quindi ben 25 i punti di vantaggio del ...autosprint.corrieredellosport