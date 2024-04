F1 | Domenicali - massimizzeremo presenza in Cina dopo 5 anni di assenza

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) Shanghai, 21 apr – (Xinhua) – L’AD della Formula 1 Stefanoha sottolineato l’importanza di tornare ine il grande potenziale per lo sviluppo nel Paese, mentre la serie e’ tornata a Shanghai per la prima volta dal 2019. Il capo della F1 ha fatto queste osservazioni in una recente intervista con Xinhua mentre il Gran premio dicelebrava il suo 20esimoversario, aggiungendo che “stiamo aumentando l’attenzione dalla nostra parte e vogliamo davvero assicurarci di massimizzare la nostraqui”. Nonostante sia arrivato fuori dalla zona punti al 14esimo posto nel Gran premio didi oggi, il pilota cinese Zhou Guanyu della Sauber e’ stato comunque al centro dell’attenzione allo Shanghai International Circuit. Ogni mossa del pilota nativo di ...