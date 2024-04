F1 - Charles Leclerc | Ci aspettavamo il podi - la sorpresa è stata Norris Fiducia negli aggiornamenti

(Di domenica 21 aprile 2024) Una domenica deludente per la Ferrari e per. La Rossa, dopo una qualifica deficitaria ieri, non è riuscita a piazzare neanche una vettura sulo del Gran Premio di Cina a Shanghai, con il monegasco che ha chiuso in quarta posizione. Sorprendente èla seconda posizione di Lando, che ha mostrato un passo superiore rispetto a quello delle due rosse. Queste le parole diai microfoni di Sky Sport F1 al termine della gara: “Abbiamo fatto fatica, purtroppo il miglior risultato che potevamo fare oggi era questo. In termini di passo gara la McLaren ne aveva di più oggi, la Red Bull lo sapevamo, ma Lando è andato più forte”. Sulla differenza evidenziata in particolare dalle gomme bianche: “Abbiamo fatto tanta fatica con le hard, con le medie non eravamo ...

