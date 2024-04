F1 - assolo di Verstappen nel GP di Cina 202 - Norris impedisce la doppietta Red Bull Ferrari anonima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Maxha vinto come da pronostico il Gran Premio di2024, quinto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Primo successo sulla pista di Shanghai per l’olandese della Red, che centra il quarto sigillo dell’anno portandosi così a quota 58 affermazioni complessive in carriera e confermando una superiorità impressionante sul resto della concorrenza al volante della RB20. Una gara dominata da cima a fondo per il tre volte iridato, tuttavia il Drink Team non ha potuto festeggiare la quartadel campionato. Landosi è infatti inserito in piazza d’onore sulla McLaren grazie ad una prestazione fantastica e anche ad un pizzico di fortuna (con il timing della Safety Car provocata dal ritiro di Bottas), resistendo comunque nel finale al tentativo di rimonta del messicano ...