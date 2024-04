Ex naufraghe sostengono Benigno dopo l’espulsione e sollevano dubbi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 21 aprile 2024)di Francescoè stato l’argomento più discusso sui social di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Peccato però che in puntata Vladimir Luxuria abbia liquidato tutto in pochi secondi con un semplice: “Non mostreremo le immagini perché sono scene non esemplari. Forse anche Francesco dovrebbe ringraziarci per il fatto che non trasmettiamo quella scena“. La decisione di non affrontare il caso ha indispettito moltissimi telespettatori che si sono lamentati su Twitter e anche due exsono rimaste perplesse per questa scelta. Il sostegno di due exper Francesco. Tra le exche hanno espresso deiin merito alle parole di Vladimir c’è anche Daniela Martani: “Francescocosa avrà mai ...