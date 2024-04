Eventi Diretta Rai Sport Domenica 21 Aprile 2024 - Ciclismo | Liegi-Bastogne-Liegi e altro

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 21 aprile 2024) In vista del weekend,21, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agliivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su RaiHD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grandecon Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi. I prossimi ...