Europee | Schlein - ' non si chiuda finestra cambiamento Ue'

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr (Adnkronos) - La famiglia socialista è "l'unico argine effettivo alla destra nazionalista in tutta Europa". Lo ha detto Ellyalla Direzione del Pd. "Non siladelche abbiamo contribuito ad aprire in questa ultima legislatura", ha detto tra l'altro la segretaria dem sottolineando l'importanza di "una netta affermazione della famiglia socialista".

Pd, ipotesi nome Schlein nel simbolo delle Europee - L’indiscrezione raccolta da Domani non ha ricevuto conferme. Ma l’opzione è sul tavolo, mentre la segretaria non scarta l’idea di correre in tutte le circoscrizioni anche se non da capolista ...editorialedomani

Elezioni Europee: nei sondaggi FDI e PD in calo, Forza Italia supera la Lega. M5S stabile - A poco più di un mese dalle elezioni Europee, un sondaggio mostra un cambiamento nel panorama politico italiano. Fratelli d'Italia, guidato dalla premier Giorgia Meloni, è sceso al 27,2%, segnando il ...news.fidelityhouse.eu