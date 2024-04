Europee - Schlein definisce le liste Pd | oggi il voto in Direzione dem

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Le elezioni dell'8 e il 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell'Europa. E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo". E' stata la stessa Ellyad annunciare ieri la candidatura di Stefano Bonaccini come capolista del Pd allenel Nord est, a poche ore dalladem convocata perper votare le. "Non me ne vado dall'Emilia Romagna, non me ne andrò mai. Ricoprirò il mio ruolo fino all'ultimo giorno, se sarò eletto, fino alla prossima estate. Questo non è un messaggio di addio. Non finisce nulla, inizia un nuovo capitolo", ha spiegato il governatore dell'Emilia Romagna in un video indirizzato ai suoi corregionali. L'annuncio della discesa in campo del presidente dem arriva nella giornata chiave per la definizione ...