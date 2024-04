Europee - Schlein definisce le liste Pd | oggi il voto in Direzione dem

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 21 aprile 2024) Annunciata intanto la candidatura come capilista di Bonaccini e Cecilia Strada "Le elezioni dell’8 e il 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell’Europa. E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo". E' stata la stessa Ellyad annunciare ieri la candidatura di Stefano Bonaccini come capolista del Pd alle