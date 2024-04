Europee | Schlein capolista al Centro e nelle Isole

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr (Adnkronos) - Ellyè laPd alle elezionicircoscrizioni dele delle. Il responsabile organizzazione Igor Taruffi ha sottoposto alla Direzione le liste dem in cui sono confermati come capilista Cecilia Strada nel nord est, Stefano Bonaccini nel nord ovest e Lucia Annunzia al Sud.

Elly Schlein si candida alle elezioni europee . La segretaria del Pd ha sciolto la riserva e ha annunciato alla direzione del partito la sua volontà di presentarsi come capolista nelle circoscrizioni ... (lanotiziagiornale)

Europee: Schlein, 'liste bellissime, aperte, con esperienza e innovazione' - Roma, 21 apr (Adnkronos) - Nelle liste del Pd ci sono "apertura, esperienza, innovazione, militanza, accoglienza, personalità indipendenti. Sono liste bellissime, molto forti". Lo ha detto Elly ...lanuovasardegna

Aborto, Schlein: «Serve una grande mobilitazione». Tajani: «La 194 non si tocca». Vicedirettrice del Tg1: «È un omicidio» - Non si placano le forti polemiche sull’emendamento in corso di approvazione che apre i consultori alle associazioni pro vita ...corriere

Europee, Schlein annuncia: "Mi candido" - Elly Schlein correrà da capolista Pd alle elezioni Europee nella circoscrizione Centro e nelle Isole. "Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa ...tgcom24.mediaset