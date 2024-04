Europee - Renzi a Firenze | Candidarmi? L’idea mi piace ma ancora non ho deciso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 aprile 2024 – Sulla mia candidatura alle"è una scelta che non abbiamofatto e faremo la prossima settimana. Io vedo gli aspetti positivi di una mia candidatura, soprattutto vedo un aspetto personale: sono anni che mi dicono che noi non abbiamo voti. L'idea di mettersi candidato ultimo della lista in tutte e 5 le circoscrizioni mirebbe. Se mi candido, sappiate che ragionevolmente vengo eletto e ragionevolmente vado a Bruxelles". Così ha dichiarato il senatore di Italia viva, Matteo, intervenendo all'assemblea nazionale di Italia viva, in svolgimento a. "Se non mi candido è evidente che c'è un mondo, tra i nostri, che dice che 'eravamo pronti ma tutte le volte siamo qui' - ha aggiunto-. E quindi un po' mi ...