Europee - Pd con Schlein doppia capolista ma partito si spacca su simbolo

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – Via libera della Direzione del Pd alle liste per le elezioni2024. La segretaria Ellysaràal Centro e nelle Isole, Stefano Bonaccini al Nord est, Cecilia Strada al Nord ovest e Lucia Annunziata al Sud. "Liste bellissime e molto forti", con "apertura, esperienza, innovazione, militanza, accoglienza, personalità indipendenti", ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L'ipotesi di inserire il nome della segretaria nel simbolo fa discutere Via libera della Direzione del Pd alle liste per le elezioni Europee 2024. La segretaria Elly Schlein sarà capolista al Centro ...

(Adnkronos) – Via libera della Direzione del Pd alle liste per le elezioni Europee 2024. La segretaria Elly Schlein sarà capolista al Centro e nelle Isole, Stefano Bonaccini al Nord est, Cecilia ...

Pnv si conferma prima forza in Paese Basco alla pari con Bildu - Alla chiusura delle urne alle 20:00 nel Paese Basco, per eleggere i 75 rappresentanti nel Parlamento, il Partito nazionalista basco (Pnv) mantiene la prima posizione per numero di voti e potrà continu ...ansa

L’incredibile record del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, la Roma è avvisata: sembra immortale - Il pareggio al 97° col Borussia Dortmund ha allungato la striscia di risultati positivi del club, prossimo avversario dei giallorossi in semifinale di ...fanpage

Al Monza non basta Maldini, l'Atalanta fa festa con De Ketelaere e Touré - La Dea di Gasperini, che in settimana ha strappato il pass per la semifinale di Europa League, torna al successo: terzo ko nelle ultime quattro per i brianzoli di Palladino ...tuttosport