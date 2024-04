Europee | Marcucci LibDem - ' meno male che Schlein voleva fare partito comunità'

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr (Adnkronos) - “Ellydiceva di voler un. Sarà la prima segretaria del Pd nella storia a candidarsi alle elezioniper dimettersi il giorno dopo. E per di più avrà il suo nome nel simbolo. Una bella coerenza in effetti. Deriva personalistica?”. Lo afferma il presidente diAndrea

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “È possibile ancora una lista Renew con tutti i moderati? Sono come l?ultimo giapponese. I Libdem ci proveranno fino all?ultimo secondo. Non farla può essere un regalo a ... (calcioweb.eu)

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Sembrava impossibile far nascere questa lista , ma certe volte le idee ed i progetti prevalgono sui veti. In questa lista condividiamo molte cose: l'amore per l' Europa , ... (liberoquotidiano)

Renzi e Bonino presentano la lista unitaria. L'obiettivo è pilotare Draghi a Bruxelles - L'ex radicale attacca Calenda: "Divisivo". Il leader Iv medita sulla candidatura ...ilgiornale

Il Coni non vuole più pagare le tasse: l’ultima trovata di Malagò, che rischia di chiudere il bilancio in rosso - I dipendenti, le Olimpiadi, le tasse: ogni scusa è buona per batter cassa. Da mesi il Coni chiede al governo di avere più contributi pubblici a sua disposizione, “appena” 45 milioni di euro l’anno. Or ...ilfattoquotidiano

Dall’Inter al Milan: tradimento choc prima del derby - Nel corso delle ultime ore, la Roma di Dan Friedkin si è trovata costretta a remare contro alcune curiose manovre organizzative messe in atto dalla Lega Serie A, nel tentativo di evitare evidenti ...asromalive