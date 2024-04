Europee - la carica dei simboli di tutti i tipi al Viminale | dal doppio record di Cateno De Luca al Sacro romano impero cattolico

Meno di cinquanta giorni al voto di giugno (sabato 8 e domenica 9) delle Elezioni europee e . Si scaldano i motori in vista di una campagna elettorale finora anomala e, in molti casi, pressochè ... (gazzettadelsud)

C’è chi punta a un secondo mandato come l’eurodeputato Dario Tamburrano, ci sono ex parlamentari di Camera e Senato come il toscano Gianluca Ferrara o Paolo Bernini in Emilia Romagna. Ci sono ex ... (ilfattoquotidiano)