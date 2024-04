Europee | in segreteria Pd tre no a nome Schlein nel simbolo' **

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr (Adnkronos) - Sono stati tre i no nelladel Pd alla proposta di inserire ildi Ellyneldel Pd alle europee. A quanto si apprende, si sono detti contrari Peppe Provenzano, Marco Sarracino e Debora Serracchiani. "Alle europee si vota il Pd, non il segretario. Ilnelè stato inserito solo una volta, alle politiche con Veltroni. Anche con Bersani e Renzi una proposta del genere è stata bocciata", è la riflessione che a quanto si apprendere è stata fatta sulla questione.

