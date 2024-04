Europee - il Pd candida Bonaccini capolista nel Nord-Es - Cecilia Strada nel Nord-Ovest e la sardina Cristallo al Sud

Il presidente della Regione Emilia Romagna , Stefano Bonaccini , ha annunciato la sua candida tura alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. "Care e cari Emilia no romagnoli, oggi ho deciso di ... (today)

PALERMO (ITALPRESS) – “Non ho ancora sciolto il nodo sulla mia candidatura, ne parlerò la settimana prossima in direzione ma comunque il nostro programma è su tutti i social già da una settimana . ... (ildenaro)

Il peso delle correnti nel Partito democratico. La leader potrebbe decidere di non avere un rappresentante nel consiglio d’amministrazione della Rai (corriere)

L'unto da Berlusconi. Tajani endorsa Draghi per interposto Cavaliere - Il segretario di Forza Italia al Corriere della Sera risponde così su un incarico per SuperMario in Europa: "Una figura di grande prestigio, ...huffingtonpost

Basilicata, regionali 2024. seggi aperti fino alle 23: orari, candidati, tutto quello che c'è da sapere - Si sono aperte alle 7 le urne in Basilicata per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della dodicesima legislatura lucana. Si vota oggi, ...ilmessaggero

Liste quasi pronte per le Europee, il dilemma Dc torna in casa Forza Italia, gli accordi della Lega - Corsa al centro in vista delle Europee. da Forza Italia alla Lega, accordi politici ed accordi elettorali e candidati autonomisti e democristiani ospitati nelle liste azzurra e del Carroccio ...blogsicilia