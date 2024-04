Si apre con una citazione di Silvio Berlusconi il programma di Forza Italia per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno, spartiacqua fondamentale per il futuro dell'Ue. " Forza Italia è il partito del ... (iltempo)

Europee: i nomi delle liste Pd, Schlein doppia capolista - Roma, 21 apr (Adnkronos) - Con i capolista Elly Schlein (Centro e Isole), Stefano Bonaccini (Nord est), Cecilia Strada (Nord ovest) Lucia Annunziata (Sud), le liste per le Europee sono state presentat ...lanuovasardegna

Elezioni Europee, in campo anche candidati del Vibonese (nomi e FOTO) - Nel collegio Sud per le elezioni Europee, tra le fila del Partito Democratico dovrebbe esserci anche un vibonese come candidato. Si tratta di Luigi Tassone, già consigliere regionale e sindaco di Serr ...zoom24

Europee, Schlein capolista Pd nelle Isole: unica sarda candidata è Angela Quaquero - «Mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra», ha detto la segretaria dem. Gli altri nomi in lista, quattro siciliani e l’ex presidente della Provincia di Cagliari ...unionesarda