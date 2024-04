Europee - depositati 29 simboli Mancano ancora Fi e Pd

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 21 aprile 2024) Sono 29 ial ministero dell'Interno nella prima delle due giornate previste per la consegna dei contrassegni con cui saranno contraddistinte le liste dei candidati alle prossime elezioni, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. A battere tutti sul tempo, alle 8 del mattino, è stata Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, che ha federato nella lista Libertà una ventina di forze politiche. L'ultimo della giornata è stato Roberto Calderoli che ha depositato il simbolo della Lega Salvini premier. In mezzo, la lista Stati Uniti d'Europa nata dall'accordo tra Più Europa di Emma Bonino e Riccardo Magi e Italia Viva di Matteo Renzi.Sul simbolo oltre alla bandiera europea trovano posto i sei contrassegni dei partiti federati: oltre a Più Europa e Iv, il Partito socialista ...