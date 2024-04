Europee - Conte sbugiarda Elly Schlein | Nome sulla scheda? Una presa in giro dei cittadini E nel simbolo M5s spunta lo slogan #pace

(Di domenica 21 aprile 2024) «Nella nostra comunità non è pensabile che uno esibisce ile poi non è conseguente. Per noi è unaindei. Non è una questione di, ma anche di Meloni e altri leader. Farlo per acquisire qualche voto in più per noi è impensabile. Io non sarò candidato». Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeattacca, fresca di annuncio della propria candidatura allecon il Pd, mentre i dem discutonopossibilità di includere ildella segretaria anche neldel partito. Il riferimento diè alla concreta possibilità che ildi ...

La scritta Movimento 5 stelle 2050 e l’hashtag # pace. Il leader del M5s Giuseppe Conte ha presenta to a ‘In mezz’ora‘ su Raitre il simbolo per le Europee : “Non ci sarà il mio nome nel simbolo ”, ha ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Giuseppe Conte strumentalizza il dramma della guerra mettendo la parola pace nel simbolo. Una pace che per lui è sinonimo di resa. La sua faccia di bronzo non ha eguali: ... (liberoquotidiano)

«Nella nostra comunità non è pensabile che uno esibisce il nome sulla scheda e poi non è conseguente. Per noi è una presa in giro dei cittadini. Non è una questione di Schlein, ma anche di Meloni e ... (gazzettadelsud)

Europee, Conte presenta il simbolo…" - "Nella nostra comunità non è pensabile che uno esibisce il nome sulla scheda e poi non è conseguente. Per noi è una presa in giro dei cittadini. Non è una questione di Schlein, ma anche… Leggi ...informazione

Europee, Prodi: "La candidatura dei leader in Ue è una ferita alla democrazia" - "Onestamente quello che sta succedendo nelle candidature alle Europee vuol dire che non mi dà retta nessuno". Lo ha detto Romando Prodi commentando la candidatura di Elly Schlein, segretaria del Pd ...tgcom24.mediaset

"Una presa in giro". Adesso Conte stronca la Schlein per la candidatura - Dopo aver rotto il campo largo, il leader 5S attacca l' (ex) alleata: "Prende in giro i cittadini" Giuseppe Conte non guarda in faccia nessuno, nemmeno i presunti alleati. L'autoproclamato avvocato de ...ilgiornale