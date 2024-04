Europee | Boccia - ' liste ricche e plural - ok nome nel simbolo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Questa campagna elettore è iniziata da tempo. E la destra ha scoperto le sue carte e il suo obiettivo: la regressione su principi e valori, nel nostro Paese e in Europa, che noi non pensavamo potessero mai essere in discussione. Dai diritti civili alle libertà. Il governo Meloni sta insieme per condividere il potere in Italia ma, sull'Europa, ha due vicepremier che la pensano in maniera profondamente diversa tra loro e con la stessa premier". Lo ha detto il presidente dei senatori dem Francescointervenuto alla Direzione del Pd. "Come Pd siamo molto preoccupati. Il nostro programma per l'Europa è alternativo a quello di Giorgia Meloni, perché il nostro obiettivo è quello di costruire una Europa politica spazzando via i veti nazionali, il suo é indebolire l'Europa mantenendo il potere di veto degli Stati. Per questo penso che la ...