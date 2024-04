Esonero Pioli - pronto per la rescissione contrattuale con il Milan

Esonero Pioli , il tecnico del Milan pronto ad andare via. Ecco quale sarà la sua futura destinazione nella prossima sessione di calciomercato Stefano Pioli lascerà il Milan a fine stagione, ma per ... (calcionews24)

Lunedì saranno tutti uniti per evitare di far vincere il tricolore all'Inter a San Siro. Tra la società e il tecnico stima senza tensioni - Lunedì saranno tutti uniti per evitare di far vincere il tricolore all'Inter a San Siro. Tra la società e il tecnico stima senza tensioni ...gazzetta

SKY - Udinese, Cioffi verso l'Esonero: contatti con Stramaccioni e Cannavaro - La sconfitta contro il Verona potrebbe costare l'Esonero a Gabriele Cioffi. Dopo le riflessioni della notte, l'Udinese sembra decisa per il cambio di allenatore in vista delle ultime giornate di campi ...napolimagazine

Contatti con Conte, piace Lopetegui ma ci sono altri candidati per il dopo Pioli - Con l'ex allenatore di Porto e Real Madrid sono stati avviati già contatti concreti ma la società vuole prima avere un quadro generale ...sportmediaset.mediaset