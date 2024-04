Esino Lario - coltellate in strada | ucciso l’assessore Pierluigi Beghetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 aprile 2024 – Omicidio questa mattina a, paese sulle alture che si affacciano sulla sponda lecchese del lago. Un uomo di 53 anni è stato accoltellato in. L’aggressione si è verificata intorno alle 9.30 in via Giuseppe Verdi, una zona a poche decine di metri dal centro del comune. La vittima è, assessore comunale in carica a. Sul posto sono giunti i soccorritori di Areu, l’Agenzia di emergenza e urgenza della Regione Lombardia, che hanno provato a prestare le cure del caso alla vittima dell’assalto. Con loro presenti sulla scena del delitto anche i carabinieri della compagnia di Lecco, ai quali è affidata l’inchiesta.