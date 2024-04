Esino Lario - assessore ucciso con un falcetto da giardinaggio

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI - Pierluigi Beghetto, 54enne consigliere comunale e, e' statooggi nel corso di una lite condominiale a, centro montano in provincia di Lecco. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecco, coordinati dal magistrato di turno della procura. Beghetto, che viveva a Usmate con Velate con la sua famiglia, eradal 2020 ed era molto conosciuto anche per la sua attività di apicoltore. Un vicino di casa della vittima è stato arrestato: si tratta di un 60enne che avrebbe aggredito Beghetto con unda

(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate , questa mattina, ad Esino Lario , in provincia di Lecco . Secondo il quotidiano ‘Il Giorno’ la vittima sarebbe Pierluigi Beghetto, ... (webmagazine24)

Esino Lario (Lecco) – Un’intera comunità sconvolta per la tragica e violenta morte di Pierluigi Beghetto , ucciso a coltellate in strada domenica mattina a Esino Lario , paese di poco più di 700 ... (ilgiorno)

AGI - Pierluigi Beghetto, 53enne consigliere comunale e assessore , e' stato ucciso oggi a coltellate nel corso di una lite condominiale a Esino Lario , centro montano in provincia di Lecco. Secondo ... (agi)

Assessore ucciso nel Lecchese, arrestato il vicino - I carabinieri di Lecco hanno arrestato con l'accusa di omicidio un vicino di casa di Pierluigi Beghetto, amministratore comunale di Esino Lario ucciso questa mattina nella cittadina Lecchese. (ANSA) ...ansa

Omicidio in strada a Esino Lario, assessore comunale ucciso a coltellate: arrestato il vicino di casa 60enne - Omicidio questa mattina a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Un uomo è morto accoltellato in paese. Secondo quanto si è potuto finora apprendere, la vittima dell’omicidio è un ...gazzettadelsud

Omicidio Lecco, accoltellato assessore comunale. Fermato il vicino di casa - Pierluigi Beghetto, 53 anni, è stato ucciso a coltellate e colpi di mattone in mezzo alla strada. Fermato il vicino di casa, un uomo di 50 anni che avrebbe confessato l'omicidio dopo aver chiamato i ...tg24.sky