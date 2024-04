Esercitazione di Protezione civile Ore 9 30 | simulato un terremoto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) SPOLETO - La cttà fa le prove per affrontare una grave situazione di emergenza dovuta a un. Nell’di, denominata “Ponziano“ e programmata dal comune nella giornata di ieri sono stati coinvolti circa 100 volontari e operatori e oltre 800 cittadini. Per avere i risultati della prova, trasmessa anche in diretta streaming sul canale del Comune ci sarà ancora da attendere. Alle 9.30 è stata simulata una scossa di magnitudo 4.57 nella zona di Piazza d’Armi ed è stata attivata la macchina dei soccorsi, l’evacuazione degli studenti degli istituti superiori verso il Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota“, l’allestimento del posto medico avanzato all’interno del Palatenda, il soccorso dei feriti con simulazione di trattamento sanitario ed eventuale evacuazione verso gli ospedali. I ...