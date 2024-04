Elly Schlein si candida - capolista al Centro e nelle Isole Prod - ferita alla democrazia come quelle degli altri leader

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI -e' in campo: correra'nella circoscrizionealle prossime europee. Non solo: il nome della segretaria potrebbe comparire nel simbolo. Un'idea, questa, emersa durante la riunione della segreteria che si e' svolta prima della direzione nazionale. Una scelta che risponderebbe anchenecessita', sottolineata da Schlein nel corso della sua relazionedirezione nazionale, di contrastare l'astensionismo in Italia: "Tina Anselmi diceva che fare politica e' organizzare la speranza", ha spiegato la segretaria che si e' detta colpita dai numeri dell'astensionismo visti alle ultime tornate elettorali. "Dobbiamo, in queste settimane che ci separano dal voto, dare un messaggio di speranza a ...

Elly Schlein , la segretaria del Partito Democratico, ha annunciato la sua candida tura come capolista nella circoscrizione Centro e nelle Isole per le prossime elezioni europee. Questa decisione ... (ilfogliettone)

AGI - Elly Schlein e' in campo: correra' come capolista nella circoscrizione Centro e nelle Isole alle prossime europee. Non solo: il nome della segretaria potrebbe comparire nel simbolo. Un'idea, ... (agi)

Bonaccini si candida alle Europee, Lega e FdI: 'Antepone la poltrona al bene della Regione': ... chiesto dalla segretaria Elly Schlein. 'Per me è stata una ... PENSA SOLO AL SUO TORNACONTO POLITICO" "Bonaccini si candida Buon ...

Conte, schiaffo tv a Schlein: "Una presa in giro". Cosa piazza nel simbolo M5s: Anche Schlein con il nome nel simbolo: il Pd diventa leaderista ma non può dirlo Non poteva mancare una stoccata a Elly Schlein, che non solo si candida in prima persona per le elezioni europee, ma ...