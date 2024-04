Elisa Balconi tenta il bis | Sono pronta a proseguire per il bene della mia città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Bilancio di mandato pronto, ricandidatura formale ormai da giorni, con il sostegno dei partiti del centrodestra, e primi banchetti ufficiali per, sindaca leghista uscente: "Avevo dato la mia disponibilità da tempo, e naturalmente, come è giusto che sia, mi ero contestualmente messa a disposizione dei partiti.. Per carattere porto sempre avanti quanto intrapreso. E, terminato il primo mandato, sodi avere molto da completare". Programma in corso stesura, priorità già scritte: "Fra tutte, sicuramente le scuole. In questi anni abbiamo investito quasi un milione di euro, ma le nostre strutture scolastiche hanno bisogno di investimenti ulteriori e radicali". È in via di distribuzione in questi giorni il bilancio di fine mandato ...