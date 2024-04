Elio Servo di Uomini e Donne si è candidato in politica

(Di domenica 21 aprile 2024), uno dei cavalieri diche più volte si è scontrato con Tina Cipollari, accantonata l’esperienza televisiva, si è buttato in. Il suo nome, infatti, appare nelle elezioni comunali di Bacoli (in provincia di Napoli) per Italia Viva.ha lasciato la trasmissione lo scorso ottobre dopo non aver trovato alcuna compagna: “Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti“. I fan diricordanoper i numerosi scontri con Tina Cipollari che più volte ha ironizzato sulla sua fobia, quella sulla ricotta. Il latticino per l’uomo è stato un vero e proprio trauma ...

Riccardo Patrese compie 70 anni: «Avrei dovuto sostituire Senna, dissi no a Williams: non si sfida il destino» - Patrese: i trionfi con Brabham e Williams, la Ferrari sognata per tre anni: «La tragedia di Ayrton cambiò anche me. Il processo per la morte di Peterson Che delusione Merzario, mi accusò ingiustament ...corriere

Attori contro Netflix , Elio Germano: «L'equo compenso, ecco che cosa chiediamo» - Il collettivo Artisti 7607, dopo anni di trattative senza esiti, porta il colosso dello streaming in tribunale per ottenere compensi equi e il rispetto della legge ...vanityfair

Villa Pamphilj, nel Giardino dei Giusti piantati due nuovi ulivi in ricordo di Giacomo Matteotti e Aleksej Navalny - Per il presidente del Municipio X Elio Tomassetti «uomini che a distanza di 100 anni l'uno dall'altro sono morti per affermare la pace, la democrazia e la libertà contro la dittatura» ...roma.corriere