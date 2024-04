Elezioni regionali in Basilicata - urne aperte domenica e lunedì | corsa a 3 per la presidenza della Regione Alle 12 affluenza al 9,12%

(Di domenica 21 aprile 2024) Lava al voto per eleggere il nuovo presidente e il consiglio regionale.12 di, con leche rimarrannofino a15, solo il 9,12% degli aventi diritto ha deciso di esprimere la propria preferenza, un dato in calo rispettoprecedenti consultazioni del 2019, quando alla stessa ora si era al 13,3%, anche se non c’era la possibilità di votare di. A contendersi la poltrona di presidente delletre candidati: l’uscente, Vito Bardi, sostenuto dal centrodestra ma anche da Azione e Italia viva; Piero Marrese candidato del Partito democratico e del Movimento 5 stelle e Eustachio Follia del movimento Volt. Come per l’Abruzzo, anche innon ...

Elezioni regionali Basilicata, l'affluenza ai seggi alle ore 12 al 9,12%