Elezioni regionali in Basilicata - si vota per eleggere il presidente | sfida tra Bardi e Marrese

(Di domenica 21 aprile 2024) Seggi aperti per lein. Sidomenica 21 aprile dalle 7 alle 23 e lunedì 22 aprile dalle 7 alle 15 peril nuovodi Regione. I 568mila aventi diritto al voto saranno chiamati a scegliere anche i 20 consiglieri. In campo ci sono in totale 13 liste, di cui sette che appoggiano iluscente di centrodestra, Vito. I candidati sono in totale tre, ma la verasembra quella trae il rappresentante del campo largo di centrosinistra, Piero. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullein. I candidati alle ...

Le Elezioni regionali in Basilicata 2024 in diretta : al voto oggi circa 500mila cittadini per rinnovare il consiglio regionale e eleggere il nuovo Presidente di Regione. seggi aperti d alle 7:00 alle ... (fanpage)

Sono aperte nei 131 comuni della Basilicata le 682 sezioni che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale (13 per ... (gazzettadelsud)

Basilicata, regionali 2024. seggi aperti fino alle 23: orari, candidati, tutto quello che c'è da sapere - Si sono aperte alle 7 le urne in Basilicata per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della dodicesima legislatura lucana. Si vota oggi, ...ilmessaggero

Basilicata oggi e domani al voto per le regionali, tre candidati presidente - (Adnkronos) - Si sono aperte alle 7 le urne in Basilicata per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della dodicesima legislatura lucana. Si vota ogg ...reggiotv

Basilicata, il centrodestra largo sfida Pd-5S: oggi il doppio test delle regionali - In tre per la poltrona di governatore della Basilicata. Bardi, Marrese, Follia. Da questa mattina urne aperte per oltre mezzo milione di lucani chiamati ad eleggere dopo cinque anni di ...ilmattino