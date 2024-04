Elezioni regionali in Basilicata | sfida tra Vito Bardi - Piero Marrese ed Eustachio Follia

(Di domenica 21 aprile 2024) Sono aperte nei 131 comuni dellale 682 sezioni che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera). Oggi si potrà votare fino alle ore 23; i seggi (vi sono quattro sezioni ospedaliere) riapriranno domani mattina alle ore 7 e chiuderanno definitivamente...

