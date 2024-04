Elezioni regionali in Basilicata - alle 19 affluenza al 27,56%

(Di domenica 21 aprile 2024) E' del 27,56 per cento l'urne per leinore 19 di oggi. Si vota fino23 e le urne saranno aperte anche domani d15. Nella provincia di Matera ha votato il 29,11%, mentre nella provincia di Potenza il 26,88. Dunque, al termine della prima giornata di voto per eleggere il presidente della giunta regionale e 20 consiglieri, inla prospettiva di un'ai seggi che farà fatica ad arrivare al 50 per cento - anche se si voterà fino a lunedì, dore 715 - comincia a farsi concreta.La scarsa- almeno finora - rende ancora più combattuto il confronto tra ...

Urne aperte in Basilicata dove oggi, domenica 21 aprile, e domani, lunedì 22 aprile, si vota per le elezioni regionali . Oggi i cittadini – poco meno di 568mila elettori, col timore che ...

Si precisa che sondaggi e sentiment sono vietati prima delle Elezioni . Il governatore uscente Vito Bardi ed il centrodestra si avvicinano con con lieve ottimismo a queste Elezioni regionali in ...

La Basilicata va al voto per eleggere il nuovo presidente e il consiglio regionale. Alle 12 di domenica , con le urne che rimarranno aperte fino a lunedì Alle 15, solo il 9,12% degli aventi diritto ...

Tutti i candidati della lista del Pd alle regionali - La lista dei candidati del Pd per le regionali in Piemonte è stata ufficializzata e capolista è Mauro Salizzoni, come annunciato nei giorni scorsi dalla candidata presidente del centrosinistra, Gianna ...giornalelavoce

Elezioni regionali in Basilicata, al voto con lentezza e qualche polemica - Alle 19 di domenica è andato a votare il 27,56 per cento dei circa 568 mila lucani aventi diritto: nelle Elezioni regionali del 2019 - quando però si votò soltanto la domenica - alla stessa ora la ...ansa

Basilicata, primo giorno di voto: affluenza in calo - Alle ore 19 il dato è del 27,5% (12 punti in meno rispetto al 2019). I cittadini lucani sono chiamati al voto tra oggi e domani per scegliere il loro presidente dei prossimi cinque anni tra Vito Bardi ...ilgiornale