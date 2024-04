Elezioni in Basilicata - corsa a 3 per la presidenza della Regione

(Di domenica 21 aprile 2024) Lucani al voto fino alle 23 di domenica 21 aprile per leregionali in, e poi di nuovo lunedì 22 fino alle 15. I cittadini rinnoveranno il Consiglio regionale ed eleggeranno il nuovo presidente. Nei 131 comunisono aperte 682 sezioni elettorali che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto. I componenti Consiglio regionale da eleggere son 20: per la provincia di Potenza sono 13, per quella di Matera sono 7. Come detto, per la giornata di domenica 21 aprile si potrà votare fino alle ore 23; i seggi, comprese le 4 sezioni ospedaliere, riapriranno il 22 aprile alle 7 per chiudere poi definitivamente alle 15. Subito dopo comincerà lo scrutinio delle schede elettorali. Hanno diritto al voto, secondo gli ultimi conteggi delle prefetture, ...

