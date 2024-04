Elezioni europee - Tajani svela l’obiettivo e cita anche la sinistra

Si è aperto alle 8 di oggi , e andrà avanti fino alle 16 di domani , il deposito dei contrassegni elettorali per le Elezioni Europee del prossimo 8-9 giugno. In questa circostanza le forze politiche ... (tpi)

Il leader di Forza Italia, primo big a sciogliere la riserva, candidato in tutte le circoscrizioni tranne le Isole, dove sarà in lista Caterina Chinnici. Salvini ha già detto che non si candiderà (corriere)