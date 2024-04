(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – Il presidente del Pd Stefano Bonaccini ha proposto alla Direzione del Pd di inserire il nome della segretaria Ellynelper le prossime. La Direzione ha approvato il dispositivo della riunione di oggi con il via libera alle liste per le. Sulla questione del, il dispositivo dà

Elly Schlein in campo per le Elezioni Europee . «Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di... (ilmessaggero)

Approvate le liste, ma per il simbolo serve un approfondimento Il presidente del Pd Stefano Bonaccini ha proposto alla Direzione del Pd di inserire il nome della segretaria Elly Schlein nel simbolo ... (sbircialanotizia)

Elly Schlein in campo per le Elezioni Europee . «Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di... (ilmessaggero)

Forza Italia, Tajani candidato alle europee. Di Rubbo: "Grande attenzione ai territori" - Giuseppe Di Rubbo, coordinatore provinciale di Forza Italia, ha commentato la volontà di Antonio Tajani di candidarsi alle Elezioni europee dell'8 e 9 giugno come capolista di Forza Italia in tutte le ...latinatoday

CONZATTI (ITALIA VIVA) * Elezioni GIUGNO 2024: « ASSEMBLEA NAZIONALE, CON LA LISTA “STATI UNITI D’EUROPA“ LAVOREREMO PER UN SOGNO - “Oggi in Assemblea nazionale di Italia Viva abbiamo votato per la lista Stati Uniti d’Europa, perché crediamo che sia possibile rendere l’Europa più coesa e più forte” – afferma Donatella Conzatti, ...agenziagiornalisticaopinione

Elezioni europee, Schlein nel simbolo Pd Ipotesi fa discutere - Il presidente del Pd Stefano Bonaccini ha proposto alla Direzione del Pd di inserire il nome della segretaria Elly Schlein nel simbolo per le prossime Elezioni europee. La Direzione ha approvato il di ...adnkronos