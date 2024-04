Elezioni Europee - Schlein | Mi candido Prodi | Candidatura leader in Ue è ferita a democrazia Rinviata la decisione sul simbolo

Elly Schlein in campo per le Elezioni Europee . «Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di... (ilmessaggero)

Bologna, 21 aprile 2024 – L’europarlamentare uscente Elisabetta Gualmini corre per il bis a Bruxelles: il suo nome compare infatti nelle Liste Pd nella circoscrizione nord est: Nel nord-est, ... (ilrestodelcarlino)

Pesaro, 21 aprile 2024 - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l’ex parlamentare pesarese Alessia Morani sono in lista al Centro con il Pd per le prossime elezioni europee in programma a giugno. Al ... (ilrestodelcarlino)