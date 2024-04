Elezioni Europee - Schlein | Mi candido Prodi | Candidatura leader in Ue è ferita a democrazia Divisioni sul nome nel simbol - lei | Riflettiamo

Milano – Sarà Cecilia Strada , ex presidente di Emergency, la capolista del Pd in Lombardia e nella circoscrizione Nord Ovest ( Lombardia , Piemonte, Liguria e Val d’Aosta) per le Elezioni europee , in ... (ilgiorno)

Pesaro, 21 aprile 2024 - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l’ex parlamentare pesarese Alessia Morani sono in lista al Centro con il Pd per le prossime elezioni europee in programma a giugno. Al ... (ilrestodelcarlino)

Elezioni Europee, Schlein: «Mi candido». Prodi: «Candidatura leader in Ue è ferita a democrazia». Divisioni sul nome della segretaria nel simbolo - Elly Schlein in campo per le Elezioni Europee. «Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del ...msn

Conte strumentalizza la guerra: spunta l'hashtag #pace nel simbolo M5s - La trovata del leader grillino: "Chiediamo ai cittadini il voto per mandare in Europa costruttori di pace" No all'invio di armi, la priorità ai negoziati e così via. L' ultra-pacifismo di Giuseppe Con ...ilgiornale

Lollobrigida: "Governo antifascista Non c'è nessun dubbio" - "La Costituzione è strutturalmente antifascista e noi giuriamo sulla Costituzione, ci mancherebbe altro" ...adnkronos