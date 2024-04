Elezioni Europee - Schlein capolista Pd al Centro e nelle Isole

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – Ellyè laPd allecircoscrizioni dele delle. Il responsabile organizzazione Igor Taruffi ha sottoposto alla Direzione le liste dem in cui sono confermati come capilista Cecilia Strada nel nord est, Stefano Bonaccini nel nord ovest e Lucia Annunzia al Sud. "Sono disposta a dare

Elezioni Europee, Schlein: «Mi candido». Sarà capolista al Centro e nelle Isole. Disivisioni sul suo nome nel simbolo. Ecco le liste del Pd - Elly Schlein in campo per le Elezioni Europee. «Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto ...ilgazzettino

Europee, depositati i simboli: chi si ricicla, chi si candida da solo, chi vuole il Sacro Romano Impero - (LaPresse) Chi si candida da solo "per portare intelligenza in Europa", chi vorrebbe ripristinare il Sacro Romano impero chi invece ci riprova ...stream24.ilsole24ore

Non solo Europee: in Calabria anche le Amministrative saranno uno “stress test” per i partiti - Si vota in un terzo dei Comuni della regione. Riflettori puntati soprattutto su Vibo e Corigliano Rossano, con sfide significative per il centrodestra di Occhiuto e per l'alleanza Pd-M5S ...corrieredellacalabria